Яковлев Антон Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлев Антон Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1964 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1985

Отец: не указан

Мать: Антонова Елена Игоревна