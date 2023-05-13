Ворошилова (Дурегина) Ирина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ворошилова (Дурегина) Ирина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1976

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1976

Отец: не указан

Мать: Дурегина Тамара Георгиевна

Бракосочетание
25.06.1995

Муж: Ворошилов Виталий Анатольевич

Рождение ребёнка
26.05.1996

Дочь: Чернобровкина Елизавета Витальевна

Отец ребёнка: Ворошилов Виталий Анатольевич

Рождение ребёнка
07.06.2001

Дочь: Глебова Марина Витальевна

Отец ребёнка: Ворошилов Виталий Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ворошилов Виталий Анатольевич