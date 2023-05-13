Ворошилова (Дурегина) Ирина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1976
Отец: не указан
Бракосочетание
25.06.1995
Рождение ребёнка
26.05.1996
Дочь: Чернобровкина Елизавета Витальевна
Отец ребёнка: Ворошилов Виталий Анатольевич
Рождение ребёнка
07.06.2001
Дочь: Глебова Марина Витальевна
Отец ребёнка: Ворошилов Виталий Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно