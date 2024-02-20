Шеншин Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1905
Дата смерти28.09.1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Людмила
Мать ребёнка: Пермякова Нина Григорьевна
Рождение ребёнка
03.01.1947
Сын: Пермяков Валерий Александрович
Мать ребёнка: Пермякова Нина Григорьевна
Смерть
28.09.1962
Похороны
Неизвестно