Шеншин Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеншин Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1905

Дата смерти

28.09.1962

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1911 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пермякова Нина Григорьевна

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Людмила

Мать ребёнка: Пермякова Нина Григорьевна

Рождение ребёнка
03.01.1947

Сын: Пермяков Валерий Александрович

Мать ребёнка: Пермякова Нина Григорьевна

Смерть
28.09.1962
Похороны
Неизвестно

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