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Каксимков Николай Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1922

Отец: Каксимков Петр Игнатьевич

Мать: не указана

Призыв на военную службу
25.10.1941
Место призыва Белозерский РВК, Вологодская обл., Белозерский р-н Воинское звание гв. сержант; сержант Воинская часть штаб ЮФ, 4 УкрФ
Военная награда
30.10.1943
Воинское звание: гв. сержант Воинская часть: штаб ЮФ, 4 УкрФ Даты подвига: 22.08.1943, 26.08.1943, 28.08.1943 Наименование награды: Орден Красной Звезды Дата документа: 30.10.1943 Приказ подразделения... Показать все
Смерть
Неизвестно
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