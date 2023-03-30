Каксимков Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1922
Отец: Каксимков Петр Игнатьевич
Мать: не указана
Призыв на военную службу
25.10.1941
Место призыва Белозерский РВК, Вологодская обл., Белозерский р-н Воинское звание гв. сержант; сержант Воинская часть штаб ЮФ, 4 УкрФ
Военная награда
30.10.1943
Воинское звание: гв. сержант Воинская часть: штаб ЮФ, 4 УкрФ Даты подвига: 22.08.1943, 26.08.1943, 28.08.1943 Наименование награды: Орден Красной Звезды Дата документа: 30.10.1943 Приказ подразделения... Показать все
Смерть
Неизвестно