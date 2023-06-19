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--- (Истомина) Анна Васильевна

Место рождения

Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

30.03.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1866 г.р.

Мать

1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕП
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Место
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Рождение
30.03.1897

Отец: Истомин Василий Матвеевич

Мать: Истомина Анна Иринеевна

Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
30.3.1897 родилась Анна у Василия Матвеевича Истомина и Анны Иринеевны. Крещена 31.3. Восприемница той же деревни девитца Александра Матвеевна Истомина ф29 оп39 д427 л117об-118
Смерть
Неизвестно