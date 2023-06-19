--- (Истомина) Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения30.03.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
30.03.1897
Отец: Истомин Василий Матвеевич
Мать: Истомина Анна Иринеевна
30.3.1897 родилась Анна у Василия Матвеевича Истомина и Анны Иринеевны. Крещена 31.3. Восприемница той же деревни девитца Александра Матвеевна Истомина ф29 оп39 д427 л117об-118
Смерть
Неизвестно