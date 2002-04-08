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Горбовцева Диана Романовна
Горбовцева Диана Романовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.04.2002
Пол
Женский
Отец
Горбовцев Роман Леонидович
1976 г.р.
Мать
Горбовцева Татьяна Анатольевна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РR
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.2002
Отец:
Горбовцев Роман Леонидович
Мать:
Горбовцева Татьяна Анатольевна
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