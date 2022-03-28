Комаров Георгий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комаров Георгий Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1890

Дата смерти

28.06.1986

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.02.1939

Дочь: Бригида Елизавета Георгиевна

Мать ребёнка: Комарова Мария (Маруся) Ивановна

Рождение ребёнка
12.12.1940

Дочь: Елуфимова Галина Георгиевна

Мать ребёнка: Комарова Мария (Маруся) Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комарова Мария (Маруся) Ивановна

Смерть
28.06.1986
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