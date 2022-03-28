Комаров Георгий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1890
Дата смерти28.06.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.02.1939
Дочь: Бригида Елизавета Георгиевна
Мать ребёнка: Комарова Мария (Маруся) Ивановна
Рождение ребёнка
12.12.1940
Дочь: Елуфимова Галина Георгиевна
Мать ребёнка: Комарова Мария (Маруся) Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.06.1986