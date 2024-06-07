Коробкин Поликарп Иларионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коробкина(Фаустова) (Мурзина) Елизавета Максимовна
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коробкина(Фаустова) (Мурзина) Елизавета Максимовна
Рождение ребёнка
1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коробкина(Фаустова) (Мурзина) Елизавета Максимовна
Смерть
Неизвестно