Коробкин Поликарп Иларионович 1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Коробкин Поликарп Иларионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1903 г.р.

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коробкина(Фаустова) (Мурзина) Елизавета Максимовна

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коробкина(Фаустова) (Мурзина) Елизавета Максимовна

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коробкина(Фаустова) (Мурзина) Елизавета Максимовна

Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коробкина(Фаустова) (Мурзина) Елизавета Максимовна

Смерть
Неизвестно

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