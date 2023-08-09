Алыпова (Городилова) Васса Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839 ст.
Дата смерти01.05.1900 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839 ст.
Отец: Городилов Петр Кондратов
Мать: не указана
Бракосочетание
22.05.1859 ст.
деревня по речкеОшмесь
Рождение ребёнка
03.05.1865 ст.
Отец ребёнка: Алыпов Андрей Федотов
деревня по речке Ошмесь
Смерть
01.05.1900 ст.
Комяк, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика