Алыпова (Городилова) Васса Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алыпова (Городилова) Васса Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839 ст.

Дата смерти

01.05.1900 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839 ст.

Отец: Городилов Петр Кондратов

Мать: не указана

Бракосочетание
22.05.1859 ст.

Муж: Алыпов Андрей Федотов

деревня по речкеОшмесь
Рождение ребёнка
03.05.1865 ст.

Сын: Алыпов Николай Андреевич

Отец ребёнка: Алыпов Андрей Федотов

деревня по речке Ошмесь
Смерть
01.05.1900 ст.
Комяк, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
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