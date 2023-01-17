Волоконский Павел Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смерти1895
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Волоконский Трохим Карпов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1858
Сын: Волоконский Лаврентий Павлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1860
Сын: Волоконский Иоанн Павлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1861
Сын: Волоконский Авраам Павлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1862
Сын: Волоконский Евстафий Павлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1870
Сын: Волоконский Трифон Павлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1873
Сын: Волоконский Кирилл Павлович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
С 1882 по 1900
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1895