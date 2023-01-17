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Волоконский Павел Трофимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

1895

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Волоконский Трохим Карпов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858

Сын: Волоконский Лаврентий Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1860

Сын: Волоконский Иоанн Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1861

Сын: Волоконский Авраам Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1862

Сын: Волоконский Евстафий Павлович

Мать ребёнка: не указана

Василевка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Волоконский Трифон Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1873

Сын: Волоконский Кирилл Павлович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
С 1882 по 1900
Василевка, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волоконская Анна Кодратовна

Смерть
1895
Василевка, Дніпропетровська область
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