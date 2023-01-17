Шевырева Валентина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевырева Валентина Сергеевна

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Место рождения

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Дата рождения

02.02.1901

Дата смерти

12.01.1973

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Место жительства
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Ташкент
Место жительства
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
12.01.1973
Тула, город Тула, Тульская область
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