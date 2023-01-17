Шевырева Валентина Сергеевна
Место рождения
Дата рождения02.02.1901
Дата смерти12.01.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ташкент
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.01.1973