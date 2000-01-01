Хасанов Нурулла Зиннатулович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хасанов Нурулла Зиннатулович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1980

Сын: Хасанов Азамат Нуруллович

Мать ребёнка: Хасанова Забира

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хазиева Рашида Нурулловна

Мать ребёнка: Хасанова Забира

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сабитова Гульнара Нурулловна

Мать ребёнка: Хасанова Забира

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хасанова Лилия Нурулловна

Мать ребёнка: Хасанова Забира

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хасанов Изгар Нуруллович

Мать ребёнка: Хасанова Забира

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хасанов Газинур Нуруллович

Мать ребёнка: Хасанова Забира

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