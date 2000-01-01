Хасанов Нурулла Зиннатулович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.10.1980
Сын: Хасанов Азамат Нуруллович
Мать ребёнка: Хасанова Забира
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хазиева Рашида Нурулловна
Мать ребёнка: Хасанова Забира
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сабитова Гульнара Нурулловна
Мать ребёнка: Хасанова Забира
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хасанова Лилия Нурулловна
Мать ребёнка: Хасанова Забира
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Хасанова Забира
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хасанов Газинур Нуруллович
Мать ребёнка: Хасанова Забира