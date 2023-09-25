Лежнев Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1952
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.08.1973
Рождение ребёнка
10.12.1974
Рождение ребёнка
20.08.1978
Смерть
Неизвестно