Лежнев Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лежнев Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1952

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1951 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лежнева (Бобрикова) Надежда Викторовна

Рождение ребёнка
23.08.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лежнева (Бобрикова) Надежда Викторовна

Рождение ребёнка
10.12.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лежнева (Бобрикова) Надежда Викторовна

Рождение ребёнка
20.08.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лежнева (Бобрикова) Надежда Викторовна

Смерть
Неизвестно

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