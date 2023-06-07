Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1782 г.р.

Дети

Около 1800 г.р.
Около 1802 г.р.
Около 1809 г.р.
1813 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Козьма Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврила Тимофеев

Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Мирон Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврила Тимофеев

Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Максим Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврила Тимофеев

Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Агап Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврила Тимофеев

Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврила Тимофеев

Смерть
После 1816
Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Иевлева (Волоколамского уезда Якшинской волости деревни Ивлевой)