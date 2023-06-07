Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Козьма Гаврилов
Отец ребёнка: Гаврила Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1802
Сын: Мирон Гаврилов
Отец ребёнка: Гаврила Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Максим Гаврилов
Отец ребёнка: Гаврила Тимофеев
Рождение ребёнка
1813
Сын: Агап Гаврилов
Отец ребёнка: Гаврила Тимофеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гаврила Тимофеев
Смерть
После 1816
Иевлева (Волоколамского уезда Якшинской волости деревни Ивлевой)