Игонин Панфил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игонин Панфил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игонин Владимир Панфилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игонин Федор Панфилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пудочева Клавдия Панфиловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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