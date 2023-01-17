Савосина Анастасия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.03.1869 ст.
Сын: Савосин Евфимий Григорьев
Отец ребёнка: Савосин Григорий Иосифов
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно