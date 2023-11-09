Ивановский Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивановский Василий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

После 1895

Пол

Мужской

Отец

Около 1800 г.р.

Мать

1810 г.р.

Дети

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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Ивановский Михаил Иванович

Мать: Ивановская Меланья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Московская и Коломенская епархия, Московская губ., Коломенский уезд, с. Мартиновское, церковь Рождества Христова, псаломщик
Смерть
После 1895

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