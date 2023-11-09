Ивановский Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиПосле 1895
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Московская и Коломенская епархия, Московская губ., Коломенский уезд, с. Мартиновское, церковь Рождества Христова, псаломщик
Смерть
После 1895