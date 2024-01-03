Личагин Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛичагин Николай Иванович

Личагин Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1901 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Личагин Иван

Мать: Личагина (Цицина) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Личагина Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Личагина Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Личагина Александра

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.