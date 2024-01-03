Личагин Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1933
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец: Личагин Иван
Мать: Личагина (Цицина) Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Личагина Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Личагина Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Личагина Александра
Смерть
Неизвестно