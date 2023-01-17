Бугрова (Новикова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бугрова (Новикова) Елена

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Место рождения

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

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Дети

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Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
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