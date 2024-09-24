Васильева Анастасия Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Александра Васильевна
Отец ребёнка: Васильев Василий Ефимович
Рождение ребёнка
11.06.1907 ст.
Дочь: Васильева Анна Васильевна
Отец ребёнка: Васильев Василий Ефимович
Рождение ребёнка
13.08.1914
Сын: Васильев Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Васильев Василий Ефимович
Смерть
Неизвестно