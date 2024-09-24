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Васильева Анастасия Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Василий Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Александра Васильевна

Отец ребёнка: Васильев Василий Ефимович

Минино, Новодугинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.06.1907 ст.

Дочь: Васильева Анна Васильевна

Отец ребёнка: Васильев Василий Ефимович

Минино, Новодугинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.08.1914

Сын: Васильев Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Васильев Василий Ефимович

Минино, Новодугинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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