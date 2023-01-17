Солдатов (однодворец) Федор Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдатов (однодворец) Федор Иосифович

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Место рождения

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Солдатов (однодворец) Иосиф Агеевич

Мать: ?

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Солдатов (однодворец) Федот Федорович

Мать ребёнка: Солдатова Агриппина Денисовна

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Солдатов (однодворец) Егор Федорович

Мать ребёнка: Солдатова Агриппина Денисовна

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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