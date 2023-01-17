Солдатов (однодворец) Федор Иосифович
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Солдатов (однодворец) Иосиф Агеевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1854
Сын: Солдатов (однодворец) Федот Федорович
Мать ребёнка: Солдатова Агриппина Денисовна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Солдатов (однодворец) Егор Федорович
Мать ребёнка: Солдатова Агриппина Денисовна
Смерть
Неизвестно