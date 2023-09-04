Романьков Косьма Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Романьков Роман Петрович
Мать: Анастасия Яковлевна
Рождение ребёнка
1817
Сын: Романьков Евсевий Козьмич
Мать ребёнка: Романькова Гликерия Ивановна
Паньково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1823
Сын: Романьков Феоктист Козьмич
Мать ребёнка: Романькова Гликерия Ивановна
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Романькова Гликерия Ивановна
Смоленская область, Демидовский район, д Паньково
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно