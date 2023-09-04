Романьков Косьма Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романьков Косьма Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Романьков Роман Петрович

Мать: Анастасия Яковлевна

Рождение ребёнка
1817

Сын: Романьков Евсевий Козьмич

Мать ребёнка: Романькова Гликерия Ивановна

Паньково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Романьков Феоктист Козьмич

Мать ребёнка: Романькова Гликерия Ивановна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Романьков Никон Козьмич

Мать ребёнка: Романькова Гликерия Ивановна

Смоленская область, Демидовский район, д Паньково
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романькова Гликерия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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