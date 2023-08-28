Будурин Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Будурин Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.09.1979

Сын: Будурин Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Будурина Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Будурин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Будурина Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Будурина Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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