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Паюсова Виктория Максимовна
Паюсова Виктория Максимовна
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Место рождения
Кировск
, город Кировск, Мурманская область
Дата рождения
31.05.2002
Пол
Женский
Отец
Паюсов Максим Андреевич
1979 г.р.
Мать
Паюсова (Шрамова) Анна Александровна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.2002
Отец:
Паюсов Максим Андреевич
Мать:
Паюсова Анна Александровна
Кировск
, город Кировск, Мурманская область
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