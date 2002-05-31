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Паюсова Виктория Максимовна

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Место рождения

Кировск, город Кировск, Мурманская область

Дата рождения

31.05.2002

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.2002

Отец: Паюсов Максим Андреевич

Мать: Паюсова Анна Александровна

Кировск, город Кировск, Мурманская область
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