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Вишневская Виктория Петровна
Вишневская Виктория Петровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.10.2016
Пол
Женский
Отец
Вишневский Петр Анатольевич
1977 г.р.
Мать
Вишневская Екатерина Сергеевна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.2016
Отец:
Вишневский Петр Анатольевич
Мать:
Вишневская Екатерина Сергеевна
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