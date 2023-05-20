Калиничев Иван Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Калиничева Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Рябова Акулина Тимофеевна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Калиничева Анна Ивановна
Мать ребёнка: Рябова Акулина Тимофеевна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Калиничева Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Рябова Акулина Тимофеевна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Калиничев Александр Иванович
Мать ребёнка: Рябова Акулина Тимофеевна
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Калиничева Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Рябова Акулина Тимофеевна
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Калиничева Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Рябова Акулина Тимофеевна
Рождение ребёнка
1938
Сын: Калиничев Владимир Иванович
Мать ребёнка: Рябова Акулина Тимофеевна
Рождение ребёнка
05.05.1941
Сын: Калиничев Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Рябова Акулина Тимофеевна
Рождение ребёнка
1950
Сын: Калиничев Виктор Иванович
Мать ребёнка: Рябова Акулина Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1970