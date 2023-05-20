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Калиничев Иван Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1970

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Калиничева Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Рябова Акулина Тимофеевна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Калиничева Анна Ивановна

Мать ребёнка: Рябова Акулина Тимофеевна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Калиничева Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Рябова Акулина Тимофеевна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Калиничев Александр Иванович

Мать ребёнка: Рябова Акулина Тимофеевна

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Калиничева Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Рябова Акулина Тимофеевна

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Калиничева Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Рябова Акулина Тимофеевна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Калиничев Владимир Иванович

Мать ребёнка: Рябова Акулина Тимофеевна

Рождение ребёнка
05.05.1941

Сын: Калиничев Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Рябова Акулина Тимофеевна

Рождение ребёнка
1950

Сын: Калиничев Виктор Иванович

Мать ребёнка: Рябова Акулина Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябова Акулина Тимофеевна

Смерть
1970