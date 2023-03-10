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Василий Артемьев
Василий Артемьев
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1768
Дата смерти
1800
Пол
Мужской
Отец
Артемей Родионов
1753 г.р.
Мать
Ховронья Андреева
1756 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец:
Артемей Родионов
Мать:
Ховронья Андреева
Смерть
1800
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