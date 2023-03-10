Василий Артемьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий Артемьев

Василий Артемьев

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

1800

Пол

Мужской

Отец

1753 г.р.

Мать

1756 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Артемей Родионов

Мать: Ховронья Андреева

Смерть
1800
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close