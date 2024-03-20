(Von Dellwig) Edit Berta Helene
Место рожденияMarienburg, Лифляндия, Российская Империя
Дата рождения21.04.1881
Дата смерти12.02.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1881
Marienburg, Лифляндия, Российская Империя
Бракосочетание
20.09.1902
of Marienburg, Livland, Russia
Рождение ребёнка
18.07.1903
Дочь: Karin Edith Alma
Отец ребёнка: Von Wahl Arthur Nikolai
Ramkau (Ramke), Latvia
Рождение ребёнка
27.10.1904
Дочь: Gabriele Bertha
Отец ребёнка: Von Wahl Arthur Nikolai
Ramkau (Ramke), Latvia
Рождение ребёнка
13.09.1907
Дочь: Edith Annemarie Ingeborg
Отец ребёнка: Von Wahl Arthur Nikolai
Annenhof, Estland
Рождение ребёнка
16.06.1912
Сын: Von Wahl Rolf Thuro Richard
Отец ребёнка: Von Wahl Arthur Nikolai
Annenhof, Estland
Рождение ребёнка
04.09.1913
Сын: Von Wahl Thure Tuppi Axel
Отец ребёнка: Von Wahl Arthur Nikolai
Annenhof, Estland
Рождение ребёнка
11.12.1917
Дочь: Lia Birginie / Birgo
Отец ребёнка: Von Wahl Arthur Nikolai
Dorpat (Tartu), Tartumaa, Estland
Рождение ребёнка
21.05.1921
Дочь: Ingeborg Magdalena Konstanze
Отец ребёнка: Von Wahl Arthur Nikolai
Swinemünde
Смерть
12.02.1974
Wistedt, Harburg, Niedersachsen, Deutschland