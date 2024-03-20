(Von Dellwig) Edit Berta Helene — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Von Dellwig) Edit Berta Helene

Место рождения

Marienburg, Лифляндия, Российская Империя

Дата рождения

21.04.1881

Дата смерти

12.02.1974

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1881

Отец: Von Dellwig Rudolf Fredrik Axel

Мать: Von Dellwig Alma Julie Leopoldine

Marienburg, Лифляндия, Российская Империя
Бракосочетание
20.09.1902

Муж: Von Wahl Arthur Nikolai

of Marienburg, Livland, Russia
Рождение ребёнка
18.07.1903

Дочь: Karin Edith Alma

Отец ребёнка: Von Wahl Arthur Nikolai

Ramkau (Ramke), Latvia
Рождение ребёнка
27.10.1904

Дочь: Gabriele Bertha

Отец ребёнка: Von Wahl Arthur Nikolai

Ramkau (Ramke), Latvia
Рождение ребёнка
13.09.1907

Дочь: Edith Annemarie Ingeborg

Отец ребёнка: Von Wahl Arthur Nikolai

Annenhof, Estland
Рождение ребёнка
16.06.1912

Сын: Von Wahl Rolf Thuro Richard

Отец ребёнка: Von Wahl Arthur Nikolai

Annenhof, Estland
Рождение ребёнка
04.09.1913

Сын: Von Wahl Thure Tuppi Axel

Отец ребёнка: Von Wahl Arthur Nikolai

Annenhof, Estland
Рождение ребёнка
11.12.1917

Дочь: Lia Birginie / Birgo

Отец ребёнка: Von Wahl Arthur Nikolai

Dorpat (Tartu), Tartumaa, Estland
Рождение ребёнка
21.05.1921

Дочь: Ingeborg Magdalena Konstanze

Отец ребёнка: Von Wahl Arthur Nikolai

Swinemünde
Смерть
12.02.1974
Wistedt, Harburg, Niedersachsen, Deutschland
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