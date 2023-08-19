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Вагнер Евгений Александрович

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Место рождения

Шункырколь, Тайыншинский район, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

23.05.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1978

Отец: Вагнер Александр Иванович

Мать: Вагнер Вера Алексеевна

Шункырколь, Тайыншинский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
23.05.2005

Дочь: Вагнер Алина Евгеньевна

Мать ребёнка: Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вагнер София Евгеньевна

Мать ребёнка: Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вагнер Анастасия Евгеньевна

Мать ребёнка: Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вагнер Валерий Евгеньевич

Мать ребёнка: Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья

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