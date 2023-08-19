Вагнер Евгений Александрович
Место рождения
Дата рождения23.05.1978
ПолМужской
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1978
Отец: Вагнер Александр Иванович
Мать: Вагнер Вера Алексеевна
Рождение ребёнка
23.05.2005
Дочь: Вагнер Алина Евгеньевна
Мать ребёнка: Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вагнер София Евгеньевна
Мать ребёнка: Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вагнер Анастасия Евгеньевна
Мать ребёнка: Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вагнер Валерий Евгеньевич
Мать ребёнка: Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья