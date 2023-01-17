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Дугин Павел Козьмин

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Место рождения

Ермаково, Любимский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

12.04.1886

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Дугин Козма Степанов

Мать: Дугина Аграфена Андреева

Ермаково, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Дугин (чагин) Николай Павлов

Мать ребёнка: Дугина Настасья Семенова

Ермаково, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Дугин Григорий Павлов

Мать ребёнка: Дугина Настасья Семенова

Ермаково, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Надежда Павлова

Мать ребёнка: Дугина Настасья Семенова

Ермаково, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Евдокия Павлова

Мать ребёнка: Дугина Настасья Семенова

Ермаково, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
12.04.1886
Ермаково, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Похороны
Неизвестно
Секша, Любимский уезд, Ярославская губерния
Успенское на Секше
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