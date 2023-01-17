Дугин Павел Козьмин
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смерти12.04.1886
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Дугин Козма Степанов
Мать: Дугина Аграфена Андреева
Рождение ребёнка
1844
Сын: Дугин (чагин) Николай Павлов
Мать ребёнка: Дугина Настасья Семенова
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Дугина Настасья Семенова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Надежда Павлова
Мать ребёнка: Дугина Настасья Семенова
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Евдокия Павлова
Мать ребёнка: Дугина Настасья Семенова
Смерть
12.04.1886
Похороны
Неизвестно
Секша, Любимский уезд, Ярославская губерния
Успенское на Секше