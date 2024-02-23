Буковцова Наталья Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Буковцов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
20.07.2000
Отец ребёнка: Буковцов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
19.05.2006
Отец ребёнка: Буковцов Иван Васильевич