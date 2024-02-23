Буковцова Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буковцова Наталья Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1976

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

2000 г.р.
2006 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буковцов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
20.07.2000

Сын: Буковцов Денис Иванович

Отец ребёнка: Буковцов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
19.05.2006

Сын: Буковцов Кирилл Иванович

Отец ребёнка: Буковцов Иван Васильевич

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