Орлова (Бздюлина) Агрипена Лукинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Евдокия Матвеевна
Отец ребёнка: Орлов Матвей Григорьевич
Рождение ребёнка
1762
Сын: Орлов Фома Матвеевич
Отец ребёнка: Орлов Матвей Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно