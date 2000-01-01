Орлова (Бздюлина) Агрипена Лукинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (Бздюлина) Агрипена Лукинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1729 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Евдокия Матвеевна

Отец ребёнка: Орлов Матвей Григорьевич

Рождение ребёнка
1762

Сын: Орлов Фома Матвеевич

Отец ребёнка: Орлов Матвей Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Матвей Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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