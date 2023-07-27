Лопухин - Демидов Св Кн Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1870 и 1872
Дата смерти1937
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1870 и 1872
Отец: Лопухин - Демидов Св Кн Николай Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1905
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1906
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1907
Сын: Демидов Андрей Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1914
Сын: Демидов Георгий Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1916
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1937
Полковник л.гв. Преображенского полка