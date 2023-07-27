Лопухин - Демидов Св Кн Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопухин - Демидов Св Кн Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1870 и 1872

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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1907 г.р.
1914 г.р.
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Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1870 и 1872

Отец: Лопухин - Демидов Св Кн Николай Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1905

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1906

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Демидов Андрей Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1914

Сын: Демидов Георгий Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1916

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1937
Полковник л.гв. Преображенского полка
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