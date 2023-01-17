Казаков Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения16.08.1863 ст.
Дата смерти02.02.1908
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1863 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.07.1884 ст.
Поручители: по жениху – астраханский мещанин Алексей Трофимов Печерский и посёлка Каралат государственный крестьянин Михаил Иванов Казаков; по невесте – астраханский мещанин Михаил Тихонов Кузнецов и ... Показать все
Смерть
02.02.1908
"умер в возрасте 45 лет от чахотки"