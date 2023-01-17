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Казаков Андрей Иванович

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Место рождения

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

16.08.1863 ст.

Дата смерти

02.02.1908

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1863 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1863 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
23.07.1884 ст.

Жена: Казакова Анастасия Тихоновна

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Поручители: по жениху – астраханский мещанин Алексей Трофимов Печерский и посёлка Каралат государственный крестьянин Михаил Иванов Казаков; по невесте – астраханский мещанин Михаил Тихонов Кузнецов и ... Показать все
Смерть
02.02.1908
Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
"умер в возрасте 45 лет от чахотки"
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