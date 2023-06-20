(Коврижных) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Коврижных) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1730 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Коврижных Степан Коврижных

Мать: ?

Смерть
Неизвестно