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(Коврижных) Евдокия
(Коврижных) Евдокия
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1742
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Коврижных Степан Коврижных
1730 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ТК
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец:
Коврижных Степан Коврижных
Мать:
?
Смерть
Неизвестно
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