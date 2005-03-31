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Ханнанов Наиль Мутагарович

Место рождения

Ишимбайский район, БАССР

Дата рождения

03.01.1950

Дата смерти

31.03.2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Ишимбайский район, БАССР
Рождение ребёнка
03.01.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Кумертау, БАССР
Рождение ребёнка
03.01.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Кумертау, БАССР
Рождение ребёнка
27.06.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Кумертау, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
31.03.2005
г.Кумертау, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Кумертау, РБ, РФ
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