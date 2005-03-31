Ханнанов Наиль Мутагарович
Место рожденияИшимбайский район, БАССР
Дата рождения03.01.1950
Дата смерти31.03.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.01.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Кумертау, БАССР
Рождение ребёнка
03.01.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Кумертау, БАССР
Рождение ребёнка
27.06.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Кумертау, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
31.03.2005
г.Кумертау, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Кумертау, РБ, РФ