Ягудина (Каничева) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ягудина (Каничева) Ольга

Место рождения

г. Набережные Челны, РТ

Дата рождения

11.01.198

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.198

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.06.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
?.10.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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