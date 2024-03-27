Ягудина (Каничева) Ольга
Место рожденияг. Набережные Челны, РТ
Дата рождения11.01.198
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.198
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.06.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
?.10.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности