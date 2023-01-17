Юрков Данил Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрков Данил Степанович

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Место рождения

Зибаровка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1779 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Зибаровка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена

Смерть
Неизвестно
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