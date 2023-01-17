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Юрков Данил Степанович
Юрков Данил Степанович
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Место рождения
Зибаровка
, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Дата рождения
1778
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Жена
Елена
1779 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Зибаровка
, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Елена
Смерть
Неизвестно
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