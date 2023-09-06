Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Марков Иван Антонович
Мать: Маркова Юлия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Федоровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана Федоровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: не указан