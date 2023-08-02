Забора Фома
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Кириленко Анастасия Фоминична
Мать ребёнка: Забора Мать
Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Забора Мать
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета
Мать ребёнка: Забора Мать
Смерть
Неизвестно