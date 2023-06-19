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Сачков Иван Васильевич

Место рождения

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Сачков Василий Петрович

Мать: не указана

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
11.11.1880

Жена: Сачкова Ольга Трофимовна

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
18.10.1885

Дочь: Сачкова Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Сачкова Ольга Трофимовна

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
10.06.1888

Сын: Сачков Петр Иванович

Мать ребёнка: Сачкова Ольга Трофимовна

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
30.07.1894

Сын: Сачков Стефан Иванович

Мать ребёнка: Сачкова Ольга Трофимовна

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно