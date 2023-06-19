Сачков Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Сачков Василий Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1880
Жена: Сачкова Ольга Трофимовна
Рождение ребёнка
18.10.1885
Дочь: Сачкова Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Сачкова Ольга Трофимовна
Рождение ребёнка
10.06.1888
Сын: Сачков Петр Иванович
Мать ребёнка: Сачкова Ольга Трофимовна
Рождение ребёнка
30.07.1894
Мать ребёнка: Сачкова Ольга Трофимовна
Смерть
Неизвестно