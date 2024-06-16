Дмитриева Клавдия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1953
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1953
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малькова Татьяна Львовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Эралиев Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
28.09.1989
Сын: Эралиев Евгений Николаевич
Отец ребёнка: не указан