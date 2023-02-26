Пантюхов Владимир Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пантюхов Алексей
Рождение ребёнка
27.05.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
п.Стодолище Смоленской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
г. Рославль
Похороны
Неизвестно
п. Стодолище Смоленской области