Пантюхов Владимир Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пантюхов Владимир Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пантюхов Алексей

Мать: Пантюхова Екатерина Владимировна

Рождение ребёнка
27.05.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

п.Стодолище Смоленской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
г. Рославль
Похороны
Неизвестно
п. Стодолище Смоленской области
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