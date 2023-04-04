Гребенева Лучинина Анна Иосиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гребенева Лучинина Анна Иосиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Лучинин Иосип Дмитревич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.03.1934

Дочь: Митяшина Ольга Федоровна

Отец ребёнка: Гребенев Федор Иванович

Рождение ребёнка
21.01.1945

Сын: Гребенев Василий Федорович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
10.11.1946

Дочь: Щекотова Гребенева Валентина Федоровна

Отец ребёнка: Гребенев Федор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гребенев Николай Федорович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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