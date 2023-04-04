Гребенева Лучинина Анна Иосиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Лучинин Иосип Дмитревич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.03.1934
Дочь: Митяшина Ольга Федоровна
Отец ребёнка: Гребенев Федор Иванович
Рождение ребёнка
21.01.1945
Сын: Гребенев Василий Федорович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
10.11.1946
Дочь: Щекотова Гребенева Валентина Федоровна
Отец ребёнка: Гребенев Федор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гребенев Николай Федорович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно