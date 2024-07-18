(Сташкевич) Иулиания Иаковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Дочь: (Сташкевич) Параскевия Антониева
Отец ребёнка: Сташкевич Антоний Андреев
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Сташкевич Антоний Андреев
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Сташкевич Антоний Андреев
Рождение ребёнка
27.04.1907
Дочь: (Сташкевич) Елисавета Антониева
Отец ребёнка: Сташкевич Антоний Андреев
Рождение ребёнка
18.01.1912
Отец ребёнка: Сташкевич Антоний Андреев