(Сташкевич) Иулиания Иаковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сташкевич) Иулиания Иаковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Дочь: (Сташкевич) Параскевия Антониева

Отец ребёнка: Сташкевич Антоний Андреев

Рождение ребёнка
1903

Сын: Сташкевич Павел Антониев

Отец ребёнка: Сташкевич Антоний Андреев

Рождение ребёнка
1907

Сын: Сташкевич Иосиф Антониев

Отец ребёнка: Сташкевич Антоний Андреев

Рождение ребёнка
27.04.1907

Дочь: (Сташкевич) Елисавета Антониева

Отец ребёнка: Сташкевич Антоний Андреев

Рождение ребёнка
18.01.1912

Сын: Сташкевич Лука Антониев

Отец ребёнка: Сташкевич Антоний Андреев

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