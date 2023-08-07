Усова Ефросинья Лазаревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Лазарь Матвеевич
Мать: Пелагея Емельяновна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Усов Иван Петрович
Рождение ребёнка
20.09.1866
Дочь: Ефросинья Ивановна
Отец ребёнка: Усов Иван Петрович
Рождение ребёнка
До 1873
Сын: Усов Анисим Иванович
Отец ребёнка: Усов Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Усов Иван Петрович
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно