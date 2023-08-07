Усова Ефросинья Лазаревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усова Ефросинья Лазаревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Лазарь Матвеевич

Мать: Пелагея Емельяновна

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Усов Иван Петрович

Рождение ребёнка
20.09.1866

Дочь: Ефросинья Ивановна

Отец ребёнка: Усов Иван Петрович

Рождение ребёнка
До 1873

Сын: Усов Анисим Иванович

Отец ребёнка: Усов Иван Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усов Иван Петрович

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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