Лошкин Прохор Ануфриев
Место рождениядер. Васки Онаньина сына Лошкина на ключе, погост Ильи пророка, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1672
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1672
Отец: Лошкин Ануфрей (Онофрей Оношка) (Онофрей, Оношка) Меркурьев
Мать: не указана
дер. Васки Онаньина сына Лошкина на ключе, погост Ильи пророка, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710