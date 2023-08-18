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Лошкин Прохор Ануфриев

Место рождения

дер. Васки Онаньина сына Лошкина на ключе, погост Ильи пророка, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1672

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Отец

После 1646 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1672

Отец: Лошкин Ануфрей (Онофрей Оношка) (Онофрей, Оношка) Меркурьев

Мать: не указана

дер. Васки Онаньина сына Лошкина на ключе, погост Ильи пророка, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710
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