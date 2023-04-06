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Жуланов Ефим Степанов

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Место рождения

Соликамск

Дата рождения

24.03.1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1817

Отец: Жуланов Стефан Селиверстов

Мать: Жуланова Параскева Гаврилова

Рождение ребёнка
1842

Сын: Жуланов Парфен Ефимов

Мать ребёнка: Жуланова Александра Максимовна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Жуланов Антон Ефимов

Мать ребёнка: Жуланова Александра Максимовна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Жуланов Лазарь Ефимов

Мать ребёнка: Жуланова Александра Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жуланова Александра Максимовна

Смерть
Неизвестно
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