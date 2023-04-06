Жуланов Ефим Степанов
Место рождения
Дата рождения24.03.1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1817
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Жуланова Александра Максимовна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Жуланов Антон Ефимов
Мать ребёнка: Жуланова Александра Максимовна
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Жуланова Александра Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно