Бухарцова Елена Андреева
Место рожденияпоч. Малые Бухарцы, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1763
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1763
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Малые Бухарцы, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Бухарцов Варфоломей Савватеев
Отец ребёнка: Бухарцов Саватий Ильин
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Катерина Савватеева
Отец ребёнка: Бухарцов Саватий Ильин
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795