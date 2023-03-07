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Бухарцова Елена Андреева

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Место рождения

поч. Малые Бухарцы, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1764 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Малые Бухарцы, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Бухарцов Варфоломей Савватеев

Отец ребёнка: Бухарцов Саватий Ильин

Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Катерина Савватеева

Отец ребёнка: Бухарцов Саватий Ильин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухарцов Саватий Ильин

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795
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