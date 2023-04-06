Малюгин Куприян Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти03.07.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Малюгин Иван
Мать: Малюгина Софья
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Малюгина ?
Рождение ребёнка
1912
Сын: Малюгин Василий Куприянович
Мать ребёнка: Малюгина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Малюгина ?
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Смерть
03.07.1915
Причина смерти: На войне