Малюгин Куприян Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малюгин Куприян Иванович

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Место рождения

Бахметьевка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

03.07.1915

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1911 г.р.
1912 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Малюгин Иван

Мать: Малюгина Софья

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Малюгина ?

Рождение ребёнка
1912

Сын: Малюгин Василий Куприянович

Мать ребёнка: Малюгина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Малюгина ?

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Смерть
03.07.1915
Причина смерти: На войне
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